POL-HS: Polizeibericht Nr. 64 von Sonntag, 05. März 2023

Erkelenz-Houverath - Einbruch

Am 04.03.2023, gegen 06:00 Uhr drang ein bislang unbekannter männlicher Täter durch Aufhebeln einer Terrassentüre in ein Einfamilienhaus an der Kleingladbacher Straße ein. Im Wohnzimmer des Hauses wurde er durch den Bewohner überrascht, der durch die Geräuschentwicklung aufmerksam geworden war. Als der Bewohner die Polizei alarmierte, verließ der Täter fluchtartig das Haus. Später wurde festgestellt, dass zwei Soft-Air-Waffen gestohlen wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher verlief zunächst negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegberg, Freiheider Straße - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 04.03.2023, um 20:45 Uhr befuhr eine 75jährige Wegbergerin mit ihrem Pkw die Freiheider Straße in Fahrtrichtung Beecker Straße. An der Unfallstelle prallte sie gegen einen Baucontainer, der in einer Parkbucht abgestellt war und zog sich eine leichte Verletzung an der Schläfe zu. Da die Dame offensichtlich stark unter Alkoholeinwirkung stand, musste sie sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

