Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Geldbörsen gestohlen

Erkelenz und Hückelhoven (ots)

Seit Anfang März kam es in Erkelenz an der Antwerpener Straße sowie am Konrad-Adenauer-Platz und in Hückelhoven in der Straße Am Landabsatz zu Diebstählen von Geldbörsen. Die Geldbörsen wurden alle aus Handtaschen entwendet. Die Taten ereigneten sich alle am frühen Nachmittag zwischen 15:00 und 17:30 Uhr.

Bei dem Diebstahl in Hückelhoven wurde der Senior, der in seinem Auto saß, von dem Unbekannten Täter angesprochen. Durch ein Ablenkungsmanöver wurde ihm die Geldbörse entwendet.

Der Unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild. Er war 25-30 Jahre alt und ca. 1,85m groß. Der Mann hatte schwarze, ca. 5-10 cm lange Haare und war von schlanker Statur. Er wirkte südeuropäisch.

Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

