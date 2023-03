POL-HS: - Fußgänger von Bus erfasst - Jugendlicher erlitt schwerste Verletzungen

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Unbekannte Täter drangen durch das Garagentor in ein Gebäude der Straße An Fürthenrode ein. Anschließend entwendeten sie daraus diverse Gegenstände sowie einen Tresor. Die Tat ereignete sich am 2. März, in der Zeit zwischen 2:00 und 4:00 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

