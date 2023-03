Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kennzeichendiebstahl

Selfkant-Hoengen (ots)

Gegen 22:30 Uhr beobachtete am 1. März ein Zeuge, wie zwei männliche Personen aus einem schwarzen Audi mit niederländischem Kennzeichen ausstiegen und das hintere Kennzeichen eines auf der Westerholder Straße geparkten PKW abmontierten. Danach fuhren die unbekannten Täter über die B56n in Richtung A46 davon. Der Fahrer des schwarzen Wagens fuhr auf der Bundesstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete durch gefährliche Überholmanöver auch andere Verkehrsteilnehmer. Wer hat weitere Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten bzw. ist durch die Fahrweise des Autofahrers gefährdet worden? Hinweise bitte an die Polizei in Erkelenz bzw. Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

