POL-HS: An Altweiber Rollator vor Gaststätte entwendet

Erkelenz (ots) - Nachdem ein PKW 44-jähriger Fahrer aus Erkelenz am Mittwoch (1. März) in einer Parkbucht an der Südpromenade geparkt hatte, öffnete er seine Fahrertür um das Fahrzeug zu verlassen. In diesem Augenblick fuhr ein E-Bike Fahrer an dem Wagen vorbei und prallte gegen die geöffnete Fahrertür. Der 70-jährige Radfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung an der ...

