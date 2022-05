Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neuleiningen - Kraftradfahrerin schwer verletzt (Nachtrag zur Meldung von 14:01 Uhr "Neuleiningen - schwerer Verkehrsunfall)

Neuleiningen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades zu, als sie heute gegen 13:15 Uhr auf der L 453 bei Neuleiningen einen Auffahrunfall verursachte. Die 17-jährige befuhr die L 453 in einer Gruppe mit drei weiteren Kraftradfahrern von Neuleiningen kommend in Richtung Tiefenthal. Wegen eines Insekts, das ihr ins Auge flog, verlor sie die Kontrolle über das Kraftrad. Infolge dessen fuhr sie auf einen ihr vorausfahrenden Pkw auf, der von einer 47-jährigen gelenkt wurde. Nach dem Zusammenstoß wurde die 17-jährige nach rechts geschleudert und kam samt Maschine im rechten Straßengraben zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde sie schwer verletzt und daher mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Neben dem Rettungshubschrauber mit Notarzt war ein Rettungswagen im Einsatz. Außerdem die Freiwillige Feuerwehr mit vier Fahrzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 453 bis 14:15 Uhr gesperrt. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

