Erkelenz und Hückelhoven (ots) - Mehrere Geldbörsen gestohlen Seit Anfang März kam es in Erkelenz an der Antwerpener Straße sowie am Konrad-Adenauer-Platz und in Hückelhoven in der Straße Am Landabsatz zu Diebstählen von Geldbörsen. Die Geldbörsen wurden alle aus Handtaschen entwendet. Die Taten ereigneten sich alle am frühen Nachmittag zwischen 15:00 und 17:30 Uhr. Bei dem Diebstahl in Hückelhoven wurde der ...

