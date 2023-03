Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: - Mehrere Brände am vergangenen Wochenende -

Geilenkirchen/Erkelenz/Hückelhoven (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreisgebiet zu mehreren Bränden. Am Samstagabend (04. März) brannte in Gerderath aus bislang ungeklärter Ursache um kurz vor 20 Uhr in der Christophorusstraße ein Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Balkonbrüstung, das Mauerwerk und die Fenster wurden durch das Feuer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am 05. März (Sonntag) entstand in Hückelhoven im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Parkhofstraße gegen 09.30 Uhr ein Feuer. Durch die starke Rauchentwicklung verletzten sich zwei Menschen durch die Einatmung von Rauchgasen leicht. Inwieweit das Gebäude beschädigt und dadurch womöglich zumindest zeitweise nicht bewohnbar ist, wird durch Sachverständige geklärt.

Am frühen Montagmorgen (06. März) brannte auf der Pestalozzistraße im Geilenkirchener Stadtteil Bauchem gegen 00.20 Uhr ein Kleidercontainer. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell