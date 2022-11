Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Hettenleidelheim (ots)

Am Nachmittag des 26.11. kam es gegen 17 Uhr im Einmündungsbereich der Tiefenthaler Straße und der B47 in Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 23-jähriger aus Grünstadt mit seinem PKW nahezu ungebremst auf den vor ihm fahrenden PKW eines 44-jähigen Mannes aus Carlsberg auf, als dieser auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Der Fahrer des abbiegenden PKW wurde hierbei leicht am Kopf verletzt. Durch den heftigen Aufprall wurden am auffahrenden PKW die Airbags ausgelöst, wodurch der Fahrer vermutlich eine Fraktur an der Hand erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Weitere Mitfahrer der beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der auffahrende PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 20.000 Euro.

