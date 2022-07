POL-HRO: Familienstreit eskaliert

Rostock (ots) - Zu einem tragischen Badeunfall, bei dem eine 58jährige Urlauberin aus Düsseldorf ums Leben kam, ereignete sich am Mittwoch nachmittag am Pannekower See bei Altkalen. Die Geschädigte fuhr, wie die Zeugen der Polizei berichteten, mit einem stand-up-paddle-board auf den See. In einer Entfernung von zirka 50m fiel sie plötzlich ins Wasser, und versuchte an Land zu schwimmen. Als sie plötzlich nicht mehr ...

mehr