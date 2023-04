Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Feuer einer Telefonzelle gesucht

Ratzeburg (ots)

10.04.2023 - Wentorf A.S.

Am Ostermontag kam es in Wentorf A.S. in der Dörpstrat Einmündung Smädstrat zu einem Brand einer Telefonzelle.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet am 10. April 2023, gegen 22:15 Uhr eine ehemalige Telefonzelle, die als Bücherzelle genutzt wurde, in Brand. Hierbei wurden die Zelle sowie die darin befindlichen Bücher beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.600 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt als Brandursache scheint unwahrscheinlich, da die Telefonzelle nicht am Strom angeschlossen ist.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bücherzelle beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell