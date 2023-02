Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann zieht Hose vor 11-Jährigem runter und begrabscht ihn - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen - Castrop-Rauxel (ots)

Am gestrigen Samstagabend (25. Februar) soll ein Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Jungen belästigt und exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben. Bundespolizisten stellten den 49-Jährigen.

Gegen 19:45 Uhr sprach ein 11-Jähriger Bundespolizisten am Hauptbahnhof Gelsenkirchen an und äußerte, dass er in den Sanitäranlagen von einem Mann sexuell belästigt worden sei. Der Deutsche habe wenigen Minuten zuvor die Toilette aufgesucht. Dort habe der 49-Jährige vor dem Minderjährigen seine Hose heruntergezogen und ihm sein Glied präsentiert. Dabei habe der rumänische Staatsangehörige demonstrativ auf sein Geschlechtsteil gezeigt.

Als der Junge aus Castrop-Rauxel die Anlage verlassen wollte, habe der Mann ihm ans Gesäß gefasst. Ein 16-Jähriger aus Bochum bestätigte die Aussage des 11-Jährigen.

Bundespolizisten nahmen den Gelsenkirchener vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern ein.

Die Erziehungsberechtigten der 11- und 16-Jährigen wurden kontaktiert und anschließend in dessen Obhut übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell