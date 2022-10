Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt 40-Jährigen nach räuberischem Diebstahl fest - Velbert - 2210065

Die Polizei in Velbert hat am Dienstagabend (11. Oktober 2022) einen 40-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz nach einem räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen. Der Mann hatte zuvor in einem Discounter in Tönisheide randaliert, Angestellte beleidigt und geschlagen sowie mehrere Flaschen Wein gestohlen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20.35 Uhr betrat der 40-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz einen Discounter an der Nevigeser Straße in Velbert-Tönisheide. Bereits als er Waren aus den Regalen nahm, verhielt er sich zunächst verbal aggressiv gegenüber einer 46-jährigen Angestellten und beleidigte diese. Kurze Zeit später warf er mehrere Waren auf das Kassenband. Als eine Kassiererin ihm mitteilte, die Polizei zu verständigen, rannte der 40-Jährige in Richtung des Ausgangs, ohne seine Waren zu bezahlen. Ein weiterer 48-jähriger Angestellter versuchte den Mann an der Flucht zu hindern. Er konnte eine Einkaufstasche des 40-Jährigen festhalten, aus der mehrere augenscheinlich gestohlene Weinflaschen in geringem Warenwert fielen und zu Bruch gingen. Der 40-Jährige schlug den Angestellten plötzlich ins Gesicht und rannte aus dem Geschäft.

Die eingesetzten Kräfte der Polizei konnten den 40-Jährigen kurze Zeit später an der Neustraße vorläufig festnehmen und in Gewahrsam nehmen. Der Mann wehrte sich weiterhin massiv gegen alle polizeilichen Maßnahmen. Eine Beamtin wurde durch seine Angriffe leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Nach einer entsprechenden Prüfung wird der 40-Jährige am heutigen Vormittag (12. Oktober 2022) aus dem Gewahrsam entlassen. Mehrere Strafverfahren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

