BPOL NRW: Teurer Aufenthalt im Hauptbahnhof - Freiheit dank Kumpel - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund - Bochum (ots)

Am Samstagabend (25. Februar) hielten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen jungen Mann an. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits nach ihm.

Gegen 18:40 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 25-Jährigen im Bahnhofsgebäude des Hauptbahnhofs Dortmund. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bochum nach dem Mann fahnden ließ.

Das Amtsgericht Bochum hatte de guineischen Staatsbürger im April 2019 wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz in zwei Fällen rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Der Gesuchte hatte jedoch bisher nur einen Teil der Geldstrafe beglichen, weshalb er nun zur Fahndung ausgeschrieben war.

Zudem suchte die Staatsanwalt Landshut zweimal und die Staatsanwaltschaft Dortmund einmal nach dem Mann zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes in anderen Strafverfahren.

Die Beamten nahmen den Bochumer fest. Ein Fingerabdruckscan bestätigte seine Identität zudem zweifelsfrei. Der Verurteilte kontaktierte einen Bekannten, welcher wenig später die Geldstrafe in Höhe von 750 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. So verhinderte dieser den Haftantritt von 50 Tagen des 25-Jährigen in letzter Sekunde.

