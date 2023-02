Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 36-Jähriger in mutmaßlicher Notlage greift Bundespolizisten an

Essen (ots)

Am heutigen Freitag (24. Februar) kamen Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einem Mann zur Hilfe, der sich augenscheinlich in einer Notlage befand. Dieser attackierte dann jedoch die Beamten und leistete Widerstand.

Gegen 13 Uhr baten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen um Unterstützung. Demnach soll sich ein aggressiver Mann in der Toilettenanlage aufhalten. Vor Ort trafen die Polizisten jedoch auf einen polnischen Staatsangehörigen, welcher zusammen gesackt am Boden saß und keinerlei Reaktion zeigte.

Die Einsatzkräfte reagierten sofort und brachten den 36-Jährigen in die stabile Seitenlage. Dieser sprang jedoch plötzlich auf und griff die Beamten an. Die Bundespolizisten hielten den Mann an den Armen fest. Der Aggressor versuchte sich jedoch aus den Griffen loszureißen und leistete Widerstand.

Die Polizisten brachten den Angreifer zu Boden, fesselten diesen und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin sperrte er sich und stemmte sich gegen die Laufrichtung. Zudem hielt er sich an den Beamten fest, riss an dessen Armen und kniff mehrfach schmerzhaft in den linken Oberarm eines Polizeibeamten. Während der Durchsuchung trat der Mann ohne festen Wohnsitz einem Bundespolizisten gegen das rechte Knie.

Die Widerstandshandlung wurde durch eine BodyCam aufgezeichnet. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme eine Blutprobe zur Feststellung der Alkoholkonzentration und von Betäubungsmitteln an. Anschließend wurde der 36-Jährige in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell