BPOL NRW: Duisburg Hauptbahnhof - Bundespolizisten nehmen Mann mit internationalem Haftbefehl fest - Verurteilung zu 3 Jahren

Duisburg (ots)

Ein Mann (28) wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstages (23. Februar) durch Bundespolizisten im Duisburger Hauptbahnhof festgenommen. Grund dafür war, dass ihn die litauischen Behörden per Haftbefehl suchten. Der Verurteilte wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

In der Haupthalle des Duisburger Hauptbahnhofes kontrollierten die eingesetzten Beamten den 28-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Bei der Personalienüberprüfung wurde bekannt, dass das Land Litauen den Mann per Haftbefehl suche. Aufgrund von Diebstahl, Sachbeschädigung, Fahren unter Alkoholeinfluss, Verstöße gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verurteilten ihn die litauischen Behörden zu insgesamt drei Jahren Haft. In einem noch laufenden Verfahren erwartet den Verurteilten eine Höchststrafe von acht Jahren.

Die Bundespolizisten eröffneten dem 28-Jährigen den Haftbefehl und verbrachten ihn in den Polizeigewahrsam Duisburg. Im Laufe des Tages soll er einem Richter vorgeführt werden.

