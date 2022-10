POL-COE: Coesfeld/ "Einbrecher bitte zweimal klingeln" oder "Komm rein - bin nicht daheim"

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter warfen am 24.10.2022, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.30 Uhr die hinterer linke Fahrzeugscheibe eines auf der Straße "An der Spinnerei" in Dülmen geparkten Firmenwagen (VW Golf)eines 39-jährigen Dülmeners ein und entwendeten eine Stofftasche mit Laptop vom Rücksitz des Autos. Hinweise bitte an die Polizei in Dümlmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

mehr