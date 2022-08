POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - Uslar (ke), Wiesenstraße, 04.08.2022, zwischen 12:10 Uhr und 14:15 Uhr Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes, den geparkten braunen Geländewagen "BMW" eines 69-jährigen PKW-Fahrers aus Hardegsen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.:05571-926000. Rückfragen bitte ...

