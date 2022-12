Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots)

Am Mittwoch (28. Dezember) hat sich gegen 16:15 Uhr auf der L 512 zwischen Rothemühle und Gerlingen ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei befuhr ein 32-Jähriger die Landstraße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten und kam schließlich im Graben zum Stehen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit auf. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten schrieben eine Anzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. An dem Pkw entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand an dem Straßenschild und den Leitpfosten Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Polizei war die Feuerwehr vor Ort und reinigte die Fahrbahn.

