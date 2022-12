POL-OE: Reifen mit Felgen gestohlen

Lennestadt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch (14. Dezember, 18 Uhr) auf Donnerstag (15. Dezember , 09:20 Uhr) in das Städtische Gymnasium in der Straße "Am Biertappen" in Altenhundem eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Täter in das Gebäude, indem sie ein Fenster beschädigten. Aus einem Computerraum entwendeten sie 16 Laptops, deren Neuanschaffungswert im insgesamt fünfstelligen Eurobereich liegt. Zudem entstand am ...

mehr