POL-E: Essen: Polizei stellt nach Schlägerei in Altenessen Waffen sicher

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Am 12. März gegen 11:40 Uhr wurde einer 71-Jährigen beim Einkaufen in Steele die Geldbörse entwendet. Mit der EC-Karte der Geschädigten wurde zwischen 12:54 und 12:58 Uhr in der Sparkasse am Kaiser-Otto-Platz ein hoher Geldbetrag abgehoben. In der Bank konnte die Tatverdächtige videografiert werden. Die Fotos finden Sie unter ...

mehr