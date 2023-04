POL-ROW: ++ Hochsitz zerstört - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Hochsitz zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg (ots)

Hochsitz zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Eversen. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Feldmark bei Eversen einen Hochsitz zerstört. Die Holzkonstruktion stand auf einem Feld zwischen dem Wolfsgrund und der Bundesstraße 215. Die Täter sägten alle tragenden Balken an und stürzten den Hochsitz um. Dann versuchten sie das Holz anzuzünden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.800 Euro. Möglicherweise haben Spaziergänge in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt. Hinweise nimmt die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0 entgegen.

