BPOL-KS: Zündeleien im Bahnhof - Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Bislang Unbekannte haben am vergangenen Freitagmittag, 18.11., in der Bahnhofstoilette im Bahnhof Marburg einen Mülleimer in Brand gesetzt und so für einen Einsatz der Feuerwehr und der Bundespolizei gesorgt.

Der Brand konnte durch einen Bahnmitarbeiter, bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, gelöscht werden. Erste Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bereits vor. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bundespolizei sucht weitere Zeugen

Wer Angaben zu dem Fall oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

