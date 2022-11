Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau im Zug sexuell belästigt - Mann randaliert

Fulda / Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) (ots)

Opfer einer sexuellen Belästigung wurde gestern Nachmittag (14.11.), während der Zugfahrt von Fulda in Richtung Limburg, eine 25-jährige Frau aus Kassel. Ein 21-Jähriger aus Ägypten, der derzeit offensichtlich unerlaubt in Deutschland unterwegs ist, war auf dem Weg zur Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen.

Zuvor soll der Mann bereits in der Hünfelder Innenstadt straffällig geworden sein. Gleich nach der Abfahrt in Fulda bedrängte der 21-Jährige eine 46-Jährige aus Grebenau (Vogelsbergkreis). Die aus Kassel stammende 25-Jährige kam der älteren Reisenden zur Hilfe.

Beide setzten sich anschließend von dem Mann weg. Dieser folgte den Frauen und bedrängte sie erneut. Der Tatverdächtige hätte die Frau aus Kassel sogar mit beiden Händen an die Brust gefasst.

Anschließend randalierte der Mann und trat dabei gegen die Innenausstattung des Zuges der Hessischen Landesbahn (HLB).

Festnahme durch Bundespolizei

Beim Halt in Bad Salzschlirf verließ der 21-Jährige den Zug. Beamte des Bundespolizeireviers Fulda nahmen den Mann kurz darauf fest. Für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen kam der Mann, auf Anordnung des Amtsgerichts Fulda, in das Gewahrsam der Polizei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 21-Jährigen ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Opfer?

Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder möglicherweise ebenfalls Opfer des Tatverdächtigen wurde, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de. zu melden.

