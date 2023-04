Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Stark betrunkener Autofahrer wird Führerschein los

Ulm (ots)

Eine Streife der Polizei Eislingen kontrollierte am Samstagnachmittag gegen 15:35 Uhr einen 37 Jahre alten VW-Fahrer in der Schlossgartenstraße in Donzdorf, nachdem sie zuvor bemerkt hatte, dass der Autofahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durch diesen freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert weit über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Der Mann musste sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen und den Polizeibeamten seinen Führerschein übergeben, der in Verwahrung genommen wurde.

