Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Taschendiebe schlagen erneut zu (04.10.2022)

Blumberg (ots)

Zugeschlagen haben Taschendiebe in einem Einkaufsmarkt auf der Tevesstraße am Dienstag gegen 10.30 Uhr. Eine 82-jährige hatte ihre Geldbörse in einer Tasche, die am Einkaufswagen hing. Als die Seniorin die Tasche einen kurzen Moment aus den Augen ließ, klaute ein Dieb die Geldbörse und warf sie bei den Einkaufswagen vor dem Markt weg. Das gesamte Bargeld war daraus gestohlen und da die Geschädigte noch kurz vor dem Einkauf an einem Geldautomat Bargeld abgeholt hatte, fielen den Tätern über 1.000 Euro in die Hände.

Diebstähle dieser Art werden meist von professionellen Tätergruppen begangen, die gemeinschaftlich arbeiten. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu Personen machen können, die einer solchen Tätergruppe angehören könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Blumberg, Telefon 07702 4779360, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell