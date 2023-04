Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei erkennt gefälschten Führerschein und stoppt Drogenfahrt auf der A1 ++ Einbruch in Imbiss ++ Vandalismus in unbewohntem Haus ++ Auto fährt über Verkehrsinsel - 57-Jährige verletzt ++

Rotenburg (ots)

Polizei erkennt gefälschten Führerschein und stoppt Drogenfahrt auf der A1

Sittensen/A1. Das Foto eines vermutlich gefälschten Führerscheins hat ein 38-jähriger Autofahrer am Mittwochabend Beamten der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal-Süd vorgelegt. Die Polizisten waren gegen 19 Uhr während ihrer Streifenfahrt auf der Hansalinie A1 auf dessen mit 5 Personen besetzten Mercedes aufmerksam geworden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Gegen ihn und die 36-jährige Fahrzeughalterin, die sich ebenfalls im Auto befand, leitete die Polizei entsprechende Strafverfahren ein. Eine Stunde später bemerkte das gleiche Streifenteam einen mit 3 Personen besetzten Opel, der in Richtung Bremen unterwegs war. Auf dem Gelände des Autohofs Bockel sollte eine Verkehrskontrolle erfolgen. Da der Fahrer den Anweisungen der Polizei nicht folgte und weiterfuhr, wurde er auf dem Seitenstreifen der Autobahn gestoppt. Hier stellte sich heraus, dass der 44-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Außerdem schien er unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der Mann vor Fahrtantritt Opiate und Kokain konsumiert. Er musste später eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Da der Opel zudem nicht versichert war, muss sich 20-jährige Fahrzeughalter dafür verantworten.

Einbruch in Imbiss

Sottrum. Mit einem schweren Blumentopf haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Glasscheibe der Eingangstür eines Döner-Ladens an der Großen Straße eingeworfen. Durch das Loch drangen sie in den Verkaufsraum ein und suchten dort nach Beute. In einer Schublade fanden die Täter die Kasse und nahmen Bargeld heraus. Damit verschwanden sie unerkannt.

Vandalismus in unbewohntem Haus

Hönau-Lindorf. In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein derzeit unbewohntes Haus an der Lindauer Straße eingedrungen. In der Wohnung verwüsteten sie das Inventar und richteten einigen Schaden an. Ob sie darüber hinaus noch etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Auto fährt über Verkehrsinsel - 57-Jährige verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Zevener Straße ist am Mittwochnachmittag eine 57-jährige Autofahrerin verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam die Frau gegen 16 Uhr mit ihrem VW Golf nach links von ihrem Fahrstreifen ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Mit leichten Verletzungen musste sie im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell