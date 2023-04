BPOLI-OG: Körperverletzung im Regionalzug

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben am Sonntagnachmittag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der 25-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Seine Mutter konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 458,50 Euro bei einer ...

