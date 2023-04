Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Missbrauch von Ausweispapieren fest

Bühl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben in der vergangenen Nacht einen Ausweismissbrauch festgestellt. Ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde als Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses auf einem Rastplatz an der BAB 5, Höhe Bühl, angetroffen und polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle wies sich der Mann mit einem abgelaufenen französischen Aufenthaltstitel aus. Den Beamten fiel auf, dass das Bild im Ausweis nicht mit dem tatsächlichen Inhaber übereinstimmte. Der Mann gab auf Nachfrage an ,dass das Dokument seinem Bruder gehöre. Da der Mann ein Asylgesuch für Deutschland stellte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

