Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Ausweis und Drogen im Gepäck

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben am Samstagabend eine gefälschte italienische Identitätskarte sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Die beiden Gegenstände hatte ein 40-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger in seinem Gepäck, der als Insasse eines Fernreisebusses nach Tschechien, am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde. In der Kontrolle wies sich der Mann zunächst mit einem gültigen ägyptischen Reisepass und einer französischen Asylbescheinigung aus. Da die beiden Dokumente für eine Einreise nach Deutschland nicht ausreichend sind, wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gepäckstücke wurde die falsche Identitätskarte und ein Joint aufgefunden. Der Mann wollte sich nicht dazu äußern. Da er sich in Frankreich in einem laufenden Asylverfahren befindet, muss er wieder dorthin zurück und erhält zudem Anzeigen wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

