BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Mittag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der 64-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Bahnhof in Offenburg angetroffen und polizeilich kontrolliert. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 90 Tage in das Gefängnis eingeliefert.

