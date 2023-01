Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut Seitenscheiben bei Fahrzeugen eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (20. bis 22.01.2023) in Fahrzeuge eingebrochen, die in Tiefgaragen, Parkhäusern oder öffentlichen Parkplätzen im Stadtgebiet abgestellt waren.

Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 23.00 Uhr und Samstag, 08.30 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu einer Tiefgarage an der Lembergstraße. Dort schlugen sie die Scheiben bei einem schwarzen Opel Corsa sowie einem schwarzen VW Polo ein.

Am Samstag zwischen 00.20 Uhr und 02.00 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines silbernen Audi A1 ein, der auf einem Parkplatz an der Keplerstraße abgestellt war. Sie stahlen aus dem Fahrzeug Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten und Bargeld.

Eine Frau stellte ihre schwarze Mercedes A-Klasse am Samstag gegen 09.00 Uhr in der Tiefgarage am Vaihinger Markt ab. Als sie gegen 12.15 Uhr wiederkam, bemerkte sie, dass die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Markenhandtasche von der Rückbank gestohlen hatten.

Auch in einem Parkhaus am Schillerplatz schlugen die Täter am Samstag, zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr eine Seitenscheibe eines weißen Porsche Cayenne ein und stahlen eine Markenhandtasche sowie eine hochwertige Wollmütze.

In einem Parkhaus an der Eichstraße stahlen Unbekannte am Sonntag, gegen 03.30 Uhr eine Tasche aus einem silbernen BWM 118d, nachdem sie hier ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen hatten.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen an folgende Dienststellen zu wenden: - Lembergstraße: Polizeirevier 5 Ostendstraße unter +4971189903500 - Keplerstraße: Polizeirevier 2 Wolframstraße unter +4971189903200 - Vaihinger Markt: Polizeirevier 4 Balinger Straße unter +4971189903400 - Schillerplatz und Eichstraße: Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter +4971189903100

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell