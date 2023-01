Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (19.01.2023) oder Freitag (20.01.2023) in Kellerräume in der Hahnstraße sowie dem Böhmisreuteweg eingebrochen. In den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Hahnstraße hebelten die Täter im Zeitraum von 19.00 Uhr am Donnerstag bis 13.00 Uhr am Freitag die Tür eines Kellerabteils auf. Sie erbeuteten ein graues Mountainbike und ein weißes Rennrad der Marke Orbea im Wert von mehreren tausend Euro. In einem Mehrfamilienhaus am Böhmisreuteweg hebelten die Täter am Freitag zwischen 07.50 Uhr und 12.40 Uhr ein Kellerabteil auf und erbeuteten ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke Mondraker im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

