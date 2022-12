POL-HAM: Eine leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Montag, den 19. Dezember, in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 20.45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus auf dem Jonathanpfad eingebrochen. Unbekannte Täter erlangten Zutritt zu der Wohnstätte, indem sie ein Fenster im Erdgeschoß einschlugen. Anschließend durchsuchten die Langfinger sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung. Als Beute erlangten sie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist bisher ...

