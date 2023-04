Hochschule der Polizei

HDP-RP: 230 Jugendliche besuchen Praxistag am Polizeicampus Hahn

Bild-Infos

Download

Büchenbeuren (ots)

In den Osterferien nahmen zahlreiche Jugendliche die Möglichkeit wahr, ein mehrtägiges Praktikum bei den Polizeipräsidien Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen am Rhein zu absolvieren. An einem der Praktikumstage hatten die Interessierten dabei die Möglichkeit, Hochschulluft am Campus Hahn der Hochschule der Polizei (HdP) zu schnuppern. Neben Informationen zum Bewerbungsverfahren und zum Bachelorstudium Polizeidienst wurde durch die HdP ein abwechslungsreiches Aktionsprogramm geboten. So hatten die Praktikantinnen und Praktikanten Gelegenheit, die polizeilichen Einsatzmittel kennenzulernen und polizeiliche Abwehr- und Zugriffstechniken mitzuerleben, die für sie auch im Alltag nützlich sein können. Auch konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Polizeisport auszupowern und selbst testen, denn sportliche Fitness ist im Polizeistudium enorm wichtig. Im Simulationszentrum am Campus Hahn wurden die Jugendlichen in der virtuellen Welt in polizeiliche Trainingsszenarien versetzt, die Entscheidungs- und Handlungskompetenzen auch unter Stress, verlangten. Im Ausbildungs- und Prüfungszentrum konnten die Gäste in das spannende Feld der Kriminaltechnik eintauchen und dabei Spuren sichern und Fingerabdrücke nehmen. Ein weiteres Highlight des Tages war die Besichtigung des Polizeihubschraubers. Tim aus Brauneberg und Mattias aus Hetzerath, Praktikanten des Polizeipräsidiums Trier, erklärten begeistert: "Das Praktikum bei der Polizei hat uns sehr gut gefallen. Für uns steht nun fest, wie es nach dem Abitur, nach einer hoffentlich erfolgreichen Bewerbung für das Polizeistudium am Hahn, weitergeht."

Bewerbungen für den Einstellungstermin Oktober 2023 sind noch bis 31. Mai 2023 online unter www.polizei.rlp.de/karriere möglich. Dort sind auch Informationen über den Ablauf des Bewerbungsverfahrens und des Bachelorstudiums, über die Vielfalt des Berufes, die Karrieremöglichkeiten, den Verdienst, und vieles mehr, zu finden. Für Fragen rund um das Auswahlverfahren sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Zentralstelle für Werbung und Einstellung montags bis donnerstags von 08.00-16.00 Uhr und freitags von 08.00-13.00 Uhr unter der Hotline 06543 985-116 oder -118 erreichbar. Eine weitere Möglichkeit das Polizeistudium kennenzulernen bietet sich bei einem Aktionstag für Interessierte am Samstag, 1.Juli 2023, ganztags bei der Blue-Light-Challenge am Campus Hahn. Anmelden können sich Interessierte zwischen 15 - 20 Jahre bereits jetzt auf hdp.praktika@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell