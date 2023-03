Erkelenz-Gerderath (ots) - Zwei Vasen waren die Beute unbekannter Personen, die diese in der Nacht zu Montag, 27. Februar, von einem Grab auf dem Friedhof an der Straße An der Wolfskaul stahlen. Die eine Vase wurde mitsamt der Marmorplatte entwendet, die andere aus der Verankerung einer Marmorplatte herausgerissen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr