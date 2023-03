POL-HS: Diebstahl von Grabvasen

Geilenkirchen (ots) - Ein Pkw der Marke Toyota, mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) wurde zwischen 20 Uhr am 28. Februar (Dienstag) und 5.50 Uhr am 1. März (Mittwoch) entwendet. Es parkte auf einem Parkplatz an der Eichendorffstraße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

