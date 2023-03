POL-HS: Anhänger gestohlen

Heinsberg-Porselen (ots) - Ein Autofahrer, der am Dienstag (28. Februar) auf der Kreisstraße 5 bei Porselen außerhalb der Ortschaft unterwegs war, wurde aus Richtung der Feldgemarkung mit einem grünen Laserpointer geblendet. Um einen Unfall zu verhindern musste der Mann anhalten und erstattete daraufhin Anzeige. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der ...

mehr