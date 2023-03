Hochschule der Polizei

HDP-RP: Mit mittlerem Bildungsabschluss zum Polizeikommissar

Büchenbeuren (ots)

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse "Polizeidienst und Verwaltung" der Höheren Berufsfachschule (HBFS) Bad Kreuznach besuchten mit großem Interesse den Polizeicampus Hahn. Ist es doch ihr großes Ziel, nach der Erlangung der Fachhochschulreife das dortige Bachelorstudium Polizeidienst im Oktober 2023 aufzunehmen. Was viele nicht wissen: Auch mit einem Sekundarabschluss 1 (Mittlere Reife) oder einem vergleichbaren Abschluss kann man es bis zum Kommissar/zur Kommissarin schaffen. Die Polizei Rheinland-Pfalz eröffnet auch Interessierten mit mittlerem Bildungsabschluss die Möglichkeit, den Polizeiberuf zu erlernen. Der Weg zum Polizeikommissar/zur Polizeikommissarin führt für Absolventinnen und Absolventen der Sekundarstufe 1 zunächst über einen zweijährigen Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung" und schließt mit der Fachhochschulreife ab. Der Bildungsgang wird an den höheren Berufsfachschulen Bad Kreuznach, Lahnstein und Ludwigshafen am Rhein angeboten. Neben Fächern wie Deutsch, Mathe und Sport werden berufsbezogene Fächer unterrichtet. Im Rahmen von begleitenden individuellen Praktika bei den Polizeibehörden besteht bereits die Möglichkeit, den spannenden und facettenreichen Polizeiberuf unmittelbar zu erleben und im Team zu arbeiten. Im Anschluss an das anschließende Bachelorstudium Polizeidienst eröffnen sich unterschiedlichste berufliche Einsatzbereiche, wie zum Beispiel den Dienst bei der Bereitschafts-, Schutz-, Kriminal- oder Wasserschutzpolizei oder auch bei den Spezialeinheiten der Polizei. "Wir freuen uns, die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen im Oktober im Polizeistudium am Campus Hahn begrüßen zu dürfen," so der Direktor der Hochschule der Polizei RP, Uwe Lederer.

Für die Schülerinnen und Schüler der HBFS Bad Kreuznach steht nach der Teilnahme am Polizeisport, dem erleben der Uni-Atmosphäre am Campus sowie dem intensiven Austausch mit Polizeistudierenden fest: "Wir wollen den Polizeiberuf in jedem Fall ergreifen. Der Tag war für uns ein tolles Erlebnis und ein großer Motivationsschub. Wir wissen jetzt mehr denn je, was uns ab Oktober auf dem Hahn erwartet und freuen uns sehr auf das Polizeistudium", hieß es am Ende einstimmig. Interessierte am Polizeiberuf sowie dem vorgeschalteten Abschluss "Assistent/Assistentin für Polizeidienst und Verwaltung" an der höheren Berufsfachschule haben in diesem Jahr noch die Möglichkeit, sich bis 31. März für den Bildungsgang zu bewerben. Auf den Internetseiten der Polizei www.polizei.rlp.de sowie den Berufsbildenden Schulen Bad Kreuznach, Lahnstein und Ludwigshafen am Rhein sind grundlegende Informationen rund um den Polizeiberuf und den Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung" zu finden.

