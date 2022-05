Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Leistadt) - Waldbrand

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.05.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein Brand im Wald zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg gemeldet. Der Brandort lag auf einer Anhöhe Forstberg / Mönchsberg. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 60 x 100 Meter, welche ca. 40 Meter vom Weg entfernt im Wald lag. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Geschädigte Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

