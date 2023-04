Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht nach Kollision mit drei Verletzten - Polizei bittet um Hinweise ++ Bauzaun und Zubehör vom Flugplatz gestohlen ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt auf der Autobahn ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht nach Kollision mit drei Verletzten - Polizei bittet um Hinweise

Stuckenborstel. Nach einem Verkehrsunfall und einer anschließenden Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 168 zwischen Stuckenborstel und Ottersberg ereignet hat, sucht die Rotenburg Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein noch unbekannter Autofahrer hatte gegen 17.40 Uhr den vor ihm fahrenden Ford einer 44-jährigen Frau überholt. Wegen des gefährlichen Manövers musste der entgegenkommende, 49-jährige Fahrer eines VW Golf zunächst auf den Grünstreifen ausweichen. Beim Zurückfahren auf die Landesstraße geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Ford der 44-Jährigen. Dabei zogen sich der Fahrer des VW Golf, die Fahrerin des Ford und ein weiterer Insasse leichte Verletzungen zu. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Sottrum fort. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Jeep oder Kastenwagen mit Kennzeichen aus Berlin (B-???) gehandelt haben. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Bauzaun und Zubehör vom Flugplatz gestohlen

Rotenburg. 45 Bauzaunteile, 46 Betonfüße und einen Sack mit Befestigungsankern haben unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Samstag und Donnerstag vom Gelände des Flugplatzes an der B 71 gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro. In diesem Zusammenhang sei ein Pkw mit Anhänger gesehen worden. Zeugen, die den Abtransport beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Einbruch in Wohnhaus

Ahausen. In der Straße Lütensberg sind in der Nacht zum Donnerstag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingedrungen. Dazu schlugen sie die Glasscheibe einer Terrassentür ein. In der Wohnung suchten die Täter nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, ist noch unklar.

Zeuge meldet Alkoholfahrt auf der Autobahn

Sottrum/A1. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Autobahnpolizei Sittensen am Donnerstagnachmittag eine Trunkenheitsfahrt auf der Hansalinie A1 gemeldet. Dort sei er gegen 15 Uhr auf einen Mercedes aufmerksam geworden, der mit auffälliger Fahrweise in Richtung Bremen unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung konnte das gesuchte Fahrzeug ausfindig machen und auf das Gelände der Rastanlage Grundbergsee Nord lotsen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die gefährliche Fahrt richtig eingeschätzt hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 73-jährigen Fahrer zeigte ein Ergebnis von knapp 2 Promille an. Der Senior musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

12-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hermann-Lamprecht-Straße ist am Donnerstagmittag ein 12-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Junge habe gegen 13 Uhr die Straße an einen Fußgängerüberweg queren wollen. Dabei sei er seitlich gegen den Hyundai eines 64-Jährigen gefahren. Mit Verletzungen am Knie wurde das Kind im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.600 Euro.

Bienenvölker gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. In der zurückliegenden Woche haben Unbekannte in der Straße Sonnenkamp 14 Bienenvölker gestohlen. Sie standen dort in grünen Kästen am Waldrand an der Landesstraße 124. Die Polizei geht von einem Schaden von rund zehntausend Euro aus. Zeugen, die den Abtransport der Kästen beachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Buntmetalldiebstahl am Umspannwerk

Alfstedt. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag vom Gelände des Umspannwerks am Blockbergsweg Buntmetall gestohlen. Dazu öffneten sie zunächst gewaltsam die Verriegelung des Zauns und nahmen dann 9 Rollen Kupferdraht mit. Mit der Beute im Wert von rund zehntausend Euro verschwanden die Täter unerkannt.

