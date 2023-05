Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Radfahrer verletzt++

Rotenburg (ots)

Radfahrer verletzt

Zeven. Am Dienstagabend befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Cuxhaven die K130. In Höhe der Ortschaft Brauel, an der Kreuzung zur B 71, wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 33-jährigen Fahrradfahrer, der den Fahrradweg in Richtung Zeven befuhr. Dieser stürzte bei dem Zusammenstoß mit dem PKW von seinem Rad und musste verletzt in das Diakoniekrankenhaus nach Rotenburg verbracht werden. Am PKW und Fahrrad entstanden Sachschäden.

