POL-ROW: ++ Unfall auf dem Bahnübergang - Treckerfahrer stirbt am Unfallort ++

Bötersen. Bei einem Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Feldmark zwischen Mulmshorn und Bötersen ist am Donnerstagabend ein 79-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Senior gegen 19.30 Uhr mit einem Traktor mit Güllefass den Parallelweg neben der EVB-Strecke Rotenburg-Bremervörde befahren haben. Als er den Bahnübergang an der Straße "Auf dem Berg" überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einem von rechts aus Richtung Mulmshorn kommenden Schienenfahrzeug. Dabei zog sich der 79-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 50-jährige Lok-Führer blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

