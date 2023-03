Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht auf der B51

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 01.03.2023, kam es gegen 7:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B51 von Bitburg kommend in FR Trier auf Höhe der Ausfahrt Sirzenich. Demnach wendete ein im Stau befindlicher PKW und beabsichtigte seine Fahrt nach Trier fortzusetzen. Sodann musste ein PKW, der aus Bitburg kommend unterwegs war, stark abbremsen, um einen Unfall mit dem Wendenden zu verhindern. Durch den Bremsvorgang ist schließlich der nachfolgende Verkehrsteilnehmer mit diesem kollidiert. An beiden PKW entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der wendende PKW habe anschließend seine Fahrt in Richtung Trier fortgesetzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum wendenden Fahrzeug bzw. dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.

