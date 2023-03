Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Neuhütten (ots)

Am Donnerstag, den 02. März 2023, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, streifte ein bis dato unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand parkenden PKW vor der Kindertagesstätte in der Schulstraße in Neuhütten. Dabei kam es zur Beschädigung des linken Außenspiegels. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Unfallort. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

