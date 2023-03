Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Schweich (ots)

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 06:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Schweich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der unfallverursachende PKW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Langgartenstraße und übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der geparkte PKW wurde durch den Aufprall mehrere Meter verschoben, sodass insgesamt an drei geparkten PKW ein Sachschaden entstand. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der unfallverursachende PKW wurde abgeschleppt, da er nicht mehr fahrbereit war. Im Einsatz waren ein Notarzt, ein Rettungswagen, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Schweich und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

