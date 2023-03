Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Baustellenbeschilderungen

Kleinich (ots)

Im Zeitraum vom 22.02.2023 - 24.02.2023 jeweils in der Zeit von 16:00 Uhr - 07:40 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter Baustellenbeschilderungen in Kleinich, In der Neuwies Höhe der Hausnummer 14-16. Die am 23.02.2023 ersetzte Beschilderung wurde an diesem Tag erneut mit einer weiteren Beschilderung entwendet. Zur Aufklärung der vorliegenden Straftat bittet die Polizei Morbach die Bevölkerung, insbesondere die umliegenden Anwohner um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach gerne entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell