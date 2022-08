Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Ausweichmanöver gegen Leitplanke + Drogenfahrer in Driedorf + Dieb stiehlt Handtasche aus Kofferraum + Reifen in Burgsolms zerstochen +

Herborn - A 45: Ausweichmanöver endet in Leitplanke -

In Höhe der Anschlussstelle Herborn-West prallte heute Morgen (09.08.2022) eine Seatfahrerin gegen die Leitplanke der Sauerlandlinie. Die 48-Jährige trug leichte Verletzungen davon - eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Die Herbornerin fuhr gegen 07.50 Uhr an der Anschlussstelle in Richtung Hanau auf. Auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fuhr ein Sattelauflieger. Sie fädelte sich hinter diesem Lkw vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen ein. Von diesem wiederum wechselte sie weiter auf den linken der beiden Fahrstreifen. Hierbei übersah sie einen dort herannahenden Mercedes, bremste stark ab und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Benz zu vermeiden. Anschließend prallte sie gegen den vor ihr fahrenden Sattelauflieger, geriet mit ihrem Ibiza ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. Die Herbornerin gibt an, dass der Benzfahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit auf seinem Fahrstreifen unterwegs war. Der 31-jährige Eschenburger im Benz blieb unverletzt - ebenso der in den Niederlanden lebende 43-jährige Brummifahrer. Motoröl auf den Fahrstreifen machten eine Vollsperrung an der Unfallstelle erforderlich. Ab 08.35 Uhr konnte der Verkehr einspurig über den Standstreifen vorbeigeführt werden. Nach der Reinigung der Fahrbahnen wurden die Fahrstreifen gegen 10.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Bis dahin bildete sich ein Rückstau von rund sechs Kilometer Länge. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Angaben zum Sachschaden sind derzeit noch nicht möglich.

Driedorf: Berauscht gefahren -

Gestern am späten Abend (08.08.2022) stoppten Herborner Polizisten einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer. Der 49-Jährige war um kurz vor Mitternacht mit seinem Mazda auf der Haigerer Straße unterwegs. Ein Drogenschnelltest wies dem Driedorfer die Einnahme von Kokain nach. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Herborner Wache. Anschließend durfte der Drogenfahrer die Polizeistation wieder verlassen.

Aßlar: Aus dem Kofferraum bedient -

Auf dem Parkplatz der Lebensmittelmärkte des Gewerbegebietes "Walbergraben" griff ein dreister Dieb in den Kofferraum eines nicht verschlossenen Golfs. Die Besitzerin hatten ihren Einkauf im Kofferraum verstaut und brachte nun den Einkaufswagen zurück. Allerdings versäumte sie es ihren grauen Golf abzuschließen. Der Dieb öffnete den Kofferraum und schnappte sich die blaue Handtasche der Aßlarerin. Er erbeutete unter anderem rund 35 Euro Bargeld, Personaldokumente, Kundenkarten sowie ein I-Phone. Hinweise zu dem Dieb nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Burgsolms: In Reifen gestochen -

In der Nacht von Sonntag (07.08.2022) auf Montag (08.08.2022) beschädigte ein Unbekannter einen Reifen eines in der Lahnstraße geparkten Skodas. Zwischen 20.10 Uhr und 07.30 Uhr parkte der blaue Fabia in Höhe der Hausnummer 56. Der Täter trieb einen spitzen Gegenstand in die Flanke eines Reifens. Hinweise zu dem Täter oder zu Personen, die dort in diesem Zusammenhang auffielen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

