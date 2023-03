Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte beschädigen Auto (01.03.2023)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter hat wiederholt in der Lehrstraße Reifen an einem geparkten Auto zerstochen. Eine 38-Jährige parkte im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr ihren Volvo vor dem Haus Nummer 1. In dieser Zeit zerstach der Unbekannte beide Hinterreifen des Autos, was nach Aussage der Geschädigten nicht das erste Mal der Fall war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum Täter erbittet sie unter der Telefonnummer 0741 477-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell