Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markdorf, Bodenseekreis

Konstanz) Frau fällt Telefonbetrügern zum Opfer - Zeugen gesucht

Markdorf / Konstanz (ots)

Nachdem eine 61-jährige Frau aus dem Bereich Markdorf am Dienstag Opfer eines sogenannten "Schockanrufs" wurde und ihre Ersparnisse in Konstanz einer Unbekannten übergeben hat, sucht die Polizei Zeugen.

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Tochter der Frau aus, die angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine bevorstehende Haftstrafe abzuwenden sei die Zahlung einer Kaution notwendig. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, dass die 61-Jährige der Geschichte Glauben schenkte. Die Frau begab sich zu einer Bank, hob mehrere tausend Euro ab und übergab das Bargeld, wie vereinbart, um etwa 12.30 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhofsplatz in Konstanz-Petershausen (Bruder-Klaus-Straße) an eine fremde Frau. Diese wird als 25 - 35 Jahre alt und etwa 165cm groß beschrieben. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild und auffallend breit gezeichnete Augenbrauen. Gekleidet war die unbekannte Abholerin mit einer schwarzen Hose und einem beigen Mantel, dessen Mütze mit Fellumrandung sie über den Kopf gezogen hatte.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Betrugs übernommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Abholerin geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

